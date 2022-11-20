Противник удерживает свои подразделения в приграничных районах Брянской и Курской областей

Не исключено, что враг осуществит попытки вооруженных провокаций на государственной границе, сейчас свои подразделения он удерживает в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"В приграничных районах Брянской и Курской областей противник удерживает свои подразделения. Не исключается, что враг предпримет попытки вооруженных провокаций на государственной границе, а также попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп противника с территории Российской Федерации и Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

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Между тем на Волынском, Полесском и Сиверском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

В Генштабе также сообщили, что на Слобожанском направлении, в приграничных районах Белгородской области, определенными подразделениями противник продолжает прикрытие российско-украинской границы, проводит демонстрационные и провокационные действия. Совершил минометный обстрел в районе населенного пункта Старица Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты ведут оборону на захваченных рубежах. Вражеские обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии зафиксировано, в частности, в районах населенных пунктов Крохмальное, Табаивка Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площанка и Невское Луганской области и Берестово на Донбассе.

Между тем, как отмечают в Генштабе, на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий. Проводит обстрелы из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Раздоловка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клищиевка, Андреевка, Курдюмовка, Озаряновка, Красногоровка, Первомайское, Марьинка, Новомихайловка, Угледар и Времьевка Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты обороняются на захваченных рубежах. От артиллерийского огня противника пострадали районы населенных пунктов Новополь, Новое, Красное, Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное, Малая Токмачка, Орехов, Плавни, Степногорск и Высшетарасовка Запорожской области.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник ведет позиционную оборону, совершенствует фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений, не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших сил и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Для уточнения позиций наших войск и корректировки огня артиллерии, ведет воздушную разведку БпЛА.

Вел огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам Качкаровки, Токаревки, Антоновки, Чернобаевки и города Херсон.

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