Аналитик оценивает территорию, захваченную россиянами, в 10% от общей площади города.

В декабре российские военные взяли под контроль промзону на юго-востоке Авдеевки, возле Донецкой кольцевой автодороги, а теперь они впервые захватили и жилой район города.

Как сообщает эксперт BILD Юлиан Рёпке, этот район находится к западу от промзоны, там расположены частные дома. Россияне пытаются наступать оттуда на север в направлении района "Химик" с многоквартирными домами, но пока что ВСУ удаётся отбивать эти атаки.

Рёпке оценивает территорию, захваченную россиянами, в 10% от общей площади города.

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Аналитик отмечает, что в районе Донецкой фильтровальной станции к востоку от Авдеевки образовался выступ, по-прежнему контролируемый ВСУ.

"Для россиян это "бельмо на глазу", но они не могут его взять, так как он хорошо пристрелян. Украинские войска уничтожают там любую российскую технику, которая пытается атаковать", - говорится в анализе BILD.

Рёпке напомнил, что изначально оккупанты планировали окружить Авдеевку с запада, наступая на Степовое и Северное, но пока что эти попытки терпят крах, при этом российские войска несут тяжелейшие потери.

"Несмотря на частичное продвижение противника, ВСУ удаётся уничтожать в этой битве сотни единиц вражеской техники и тысячи солдат", - подытоживает аналитик.

Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку

На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 21 вражескую атаку возле Очеретино, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 5 атак вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области.

Соотношение сил на Авдеевском участке фронта сейчас составляет 1 к 20. Несмотря на огромное преимущество, российские оккупационные войска несут рекордные потери.

Как сообщил ветеран АТО, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий, в районе Авдеевки ощущается нехватка снарядов, и держаться без артиллерии очень трудно. Из-за этого там фиксируется опасное продвижение со стороны российских оккупационных войск.

По его словам, уязвимым местом является трасса, которая идет через Орловку Если враг ее перебьет, "единственным разумным решением будет вывод гарнизона".

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