Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

За сутки украинские военные отразили 35 российских атак. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Как говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины 27 апреля по состоянию на 18:00, противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

"В течение суток совершил более 35 атак на указанных участках фронта, однако все они были отбиты подразделениями Сил обороны. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши воины мужественно держат оборону", - отметили в Генштабе.

Так, на Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Серебрянского лесничества, а на Авдеевском - в районах населенных пунктов Северное и Первомайское Донецкой области.

"На Бахмутском направлении враг продолжает наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные атаки в направлении Богдановки", - говорится в сводке.

Кроме того, на Марьинском направлении в течение суток украинскими защитниками были отбиты атаки противника в районах населенных пунктов Красногоровка и Марьинка. На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты продолжают вести оборонительные действия.

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Как сообщал УНИАН, за сутки, 27 апреля, украинские военные поразили российские пункты управления, артиллерийские подразделения и склад боеприпасов. Авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов и зенитно-ракетному комплексу противника.

Также сообщалось, что в городе Бахмут Донецкой области украинские пограничники благодаря минометам остановили атаку российских захватчиков.

По данным Генштаба ВСУ, за вчерашний день Силы обороны ликвидировали 510 российских оккупантов. Всего за время полномасштабного вторжения в Украину российские потери составили уже ориентировочно 188920 человек.

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