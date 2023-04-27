Украинские воины использовали против врага минометы.

В городе Бахмут Донецкой области украинские пограничники благодаря минометам остановили атаку российских захватчиков.

Противник ориентировочно потерял пять пособников - ранены три врага, а два - ликвидированы, сообщило Министерство внутренних дел Украины в своем канале в Telegram.

"Артиллерийские мины от наших защитников попали точно возле солдат РФ, которые пытались забежать в разрушенное сооружение. Это привело к "рассеиванию" пехоты и невозможности дальнейшей атаки", - отметили в МВД.

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Враги уже длительное время пытаются наступать на востоке украинского государства и захватить, в частности, Бахмут. Утром 27 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что россияне сосредоточили главные усилия на попытках наступления на Бахмутском, Марьинском и Авдеевском направлениях. На этих направлениях за прошедшие сутки наши защитники отразили более 50 атак со стороны противника.

Оккупанты уже понесли огромные потери на нашей земле. Общие потери россиян в Украине на 27 апреля составляют примерно 188 920 захватчиков.

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