По словам главы области, ими уже воспользовалось более 170 тысяч наших земляков.

На Донетчине продолжили движение три эвакуационных поезда, которые были заблокированы из-за авиаудара российской авиации по путепроводу в районе станции Барвенково.

Об этом заявил председатель Донецкой ОГА Павла Кириленко.

"Поезда уже находятся на безопасном расстоянии от эпицентра авиаудара и следуют по определенному маршруту. Среди пассажиров раненых и пострадавших нет. Напомню: ежедневно из Донетчины отправляются по железной дороге эвакуационные поезда, которые вывозят жителей Донетчины и Луганщины в западные области Украины", - отметил он.

По словам главы области, ими уже воспользовалось более 170 тысяч наших земляков.

"В условиях, когда россияне концентрируют свои усилия на Донетчине и Луганщине, гражданскому населению лучше выехать за пределы областей. Ведь оккупанты рассматривают гражданских как мишень, пренебрегая не только правилами ведения войны, но и элементарными нормами человеческой морали", - пояснил он.

Напомним, сотни эвакуированных застряли в Донецкой области из-за повреждения оккупантами путепровода. Городские власти донецких городов заявили о готовности размещения неместных на ночь.

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