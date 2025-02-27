Перед сожжением фото Джонсона, Макрона и Ляйен использовали в качестве мишеней для стрельбы.

В центре оккупированного Донецка в рамках праздника Масленица организовали "расправу" над "непослушными" европейскими лидерами – сожгли "чучела" главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона и бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Соответствующее видео обнародовали в Telegram бойцы легиона "Свобода России" и Русского добровольческого корпуса (РДК), которые вместе с ВСУ сражаются за независимость Украины.

На видео можно увидеть, как горят три фигуры примерно в человеческий рост, к "головам" которых прикреплены фото европейских политиков. Вокруг "чучел" водят хоровод, очевидно, местные жители, в числе которых – много молодежи. За кадром слышна песня "Русские вперед". Отмечается, что "акция" прошла сегодня в Донецке.

"Мракобесие продолжается...", — пишут военные.

Донецкие Telegram-каналы пишут, что сейчас в центре Донецке проходит "масленичная неделя", и как раз 27 февраля начались самые активные гуляния. Неизвестный, очевидно, один из организаторов говорит, что в ходе "праздника" раздавали публике блины и теплый чай, а "апогеем" стало сожжение.

"Какая же Масленица без сожжения чучел, потому решили сжечь врагов нашей страны, врагов России, вот этих непослушных, нехороших товарищей", - говорит он.

На других видео, которые тиражируют, в том числе официальные государственные СМИ РФ, зафиксировано, как перед зажжением, "фигуры" вышеназванных европейских лидеров использовали в качестве мишеней для стрельбы. На ролике видно, что стреляет, вероятно, холостыми патронами, из автоматического оружия подростки и молодежь.

Ситуация в Донецке

Напомним, ранее военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заявлял, что россияне сами обстреливают оккупированный Донецк, что стало, в том числе, частью военной предвыборной программы Путина. Отмечалось, что идут обстрелы конкретно по мирному населению, которое осталось в Донецке – при чем, большинство из них проукраинское, ждет Украину. По мнению Свитана, пророссийское население давным-давно за Уралом, "мастырит" себе там места, а проукраинское – осталось в Донецке.

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