В субботу, 23 декабря, в Днепре прозвучали взрывы. В городе была объявлена воздушная тревога.
В 13:40 командование ВВС призвало жителей Днепра срочно пройти в укрытие. После этого в городе слышали звуки взрывов.
Тревога была объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях, а также На Кировоградщине, которую пытался атаковать враг.
Как сообщает "Суспільне", в Днепре во время тревоги прогремели взрывы. В ОВА и мэрии пока ничего не комментируют.
Тем временем местные паблики сообщают, что над городом работала ПВО. Один из каналов опубликовал видео, на котором виден момент сбития вражеской ракеты.
Обновлено в 14:10. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил, что под Днепром уничтожили ракету.
"Наши воины из ВК "Восток" уничтожили ракету над Днепровским районом. Спасибо, защитники и защитницы", - отметил Лысак.
Взрывы в Украине 23 декабря
Утром субботы, 23 декабря, в Кропивницком и Кривом Роге прогремели взрывы.
По данным сервиса alerts.in.ua, сигнал воздушной тревоги прозвучал в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях.
Командование Воздушных сил предупредило о ракетной опасности в этих областях. Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушных тревог.