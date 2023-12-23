По данным местных каналов, над городом активно работала украинская ПВО.

В субботу, 23 декабря, в Днепре прозвучали взрывы. В городе была объявлена воздушная тревога.

В 13:40 командование ВВС призвало жителей Днепра срочно пройти в укрытие. После этого в городе слышали звуки взрывов.

Тревога была объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях, а также На Кировоградщине, которую пытался атаковать враг.

Как сообщает "Суспільне", в Днепре во время тревоги прогремели взрывы. В ОВА и мэрии пока ничего не комментируют.

Тем временем местные паблики сообщают, что над городом работала ПВО. Один из каналов опубликовал видео, на котором виден момент сбития вражеской ракеты.

Обновлено в 14:10. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил, что под Днепром уничтожили ракету.

"Наши воины из ВК "Восток" уничтожили ракету над Днепровским районом. Спасибо, защитники и защитницы", - отметил Лысак.

Взрывы в Украине 23 декабря

Утром субботы, 23 декабря, в Кропивницком и Кривом Роге прогремели взрывы.

По данным сервиса alerts.in.ua, сигнал воздушной тревоги прозвучал в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Командование Воздушных сил предупредило о ракетной опасности в этих областях. Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушных тревог.

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