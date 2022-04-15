В приложении "Дия" снова появилась возможность показывать водительское удостоверение и техпаспорт.
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
"Мы возобновили такую возможность. Ведь в начале полномасштабного вторжения рф в Украине мы выключили некоторые реестры для безопасности. Именно поэтому цифровые документы и услуги были временно недоступны в Дии", - отметил министр.
Сейчас Единый госреестр транспортных средств МВД снова работает.
"Поэтому права и техпаспорт подтянутся в Дию автоматически после авторизации в приложении", - заверил Федоров.
Напомним, в приложении "Дия" можно подать заявку для возмещения разрушенного имущества из-за российской агрессии.