Брянский губернатор не прокомментировал информацию о возгорании.

В Брянской области Российской Федерации вспыхнула воинская часть.

Местные телеграм-каналы обнародовали видео.

По словам местных жителей 11 июня около шести утра в поселке Клинцы прогремели четыре взрыва.

По неподтвержденной информации, загорелась воинская часть в округе Халтурино. После приезда МЧС РФ пожар ликвидировали. Сообщается, что брянский губернатор не прокомментировал информацию о возгорании.

В последние месяцы в России участились случаи возгорания стратегических объектов: нефтебазы, воинские части, военкоматы, электростанции. Чиновники списывают пожары просто на "несчастные случаи".

Российские власти также обвиняли Украину в обстреле территории РФ. 30 апреля прогремели взрывы на нефтебазе в селе Жеча под Брянском. Российские органы власти тогда сообщили, что средствами ПВО якобы был обнаружен самолет Вооруженных сил Украины.

А 25 мая губернатор Белгородской области обвинил Украину в обстреле "стратегически важного села".