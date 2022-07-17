Программа является частью постоянного обязательства Британии поддерживать Украину в ее борьбе против неспровоцированного вторжения РФ.

Минобороны Британии опубликовало новое видео подготовки украинских военных обращению с западным вооружением.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Программа под руководством Соединенного Королевства готовит Вооруженные Силы Украины, что позволяет им увеличить сопротивление для продолжения защиты суверенитета своего народа", - говорится в сообщении.

Программа является частью постоянного обязательства Соединенного Королевства поддерживать Украину в ее борьбе против неспровоцированного вторжения РФ.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска продолжают наступать на востоке страны. По сообщению Генштаба, 16 июля украинские силы отбили попытки штурмов врагом на Славянском и Бахмутском направлениях.

Вместе с тем ВСУ продолжают эффективно уничтожать склады с боеприпасами противника на оккупированных территориях. В Пентагоне считают, что наступление РФ значительно замедлилось именно благодаря использованию Украиной систем HIMARS.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ оккупантам активизировать бои на "всех направлениях", что журналисты The New York Times оценили как сигнал перехода Россией к более агрессивной фазе войны.

В то же время, по мнению аналитиков из Института изучения войны, Путин отдал приказ захватить Харьков, о чем свидетельствует активизация обстрелов области русскими войсками.

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