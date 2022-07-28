Он второй раз с начала войны с Россией стал в ряды защитников нашего государства.

В боях за Украину погиб воин-монах Роман Пеприк, который проходил службу в одном из разведывательных батальонов Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины со ссылкой на митрополита Переяславского и Вишневский Православной церкви Украины Александр (Драбинко).

"В боях за волю Украины погиб иеромонах Православной церкви Украины Пимен (Роман Пеприк), который во второй раз с начала войны с Россией стал в ряды защитников нашего государства и проходил службу в одном из разведывательных батальонов ВС Украины", - сказано в сообщении.

В сообщении сказано, что Роман Пеприк принял монашеский постриг в раннем возрасте.

"С началом российской агрессии, будучи патриотом своей Родины и истинным христианином, монах Пимен, не оставляя монашеских обетов, пошел добровольцем защищать суверенитет и территориальную целостность Украины. Выполнял боевые задачи и принимал непосредственное участие в боях на передовой", – рассказал митрополит Александр.

В сообщении отмечается, что после увольнения с военной службы монах Пимен стал насельником монастыря под Киевом, а впоследствии продолжил служение в одном из монастырей на Прикарпатье. Также отмечается, что в начале лета этого года отец Пимен принял решение снова вернуться к военной службе, поскольку был хороший военный выучка и большой боевой опыт.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский 12 марта сообщил, что с 24 февраля погибли 1300 украинских военных.

При этом по состоянию на 11 июля 7200 украинских военнослужащих считаются пропавшими бесследно. В эту цифру входят представители различных структур, в том числе нацгвардійці, пограничники, спецслужащие

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