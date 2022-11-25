Сообщается, что военные РФ инспектируют ход совместной подготовки так называемой региональной группировки войск на полигонах Беларуси.

Генералы РФ во главе с начальником Главного оперативного управления ГШ ВС РФ Сергеем Рудским приехали в Беларусь контролировать подготовку российских военных, но беларуское Министерство обороны об этом молчит.

Как пишет мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", военные проинспектируют ход совместной подготовки так называемой региональной группировки войск на полигонах Беларуси, осмотрят пункты управления, учебные места и казармы военнослужащих.

"Во время визита планируется посещение занятий танковых и мотострелковых подразделений, ремонтно-восстановительных батальонов, а также ознакомление с работой российско-беларусского полевого госпиталя. Также начальник ГОУ ГШ ВС РФ ознакомится с порядком выполнения боевых задач подразделениями ВС РБ по прикрытию государственной границы Беларуси на южном направлении", – говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что это первая публичная инспекция российского контингента военачальниками из Москвы, по результатам которой "будут приниматься дальнейшие решения". Также в сообщении акцентируется, что Минобороны Беларуси не сообщило о визите российских генералов.

Российские военные в Беларуси: что сообщалось

Напомним, по данным Центра национального сопротивления, россияне продолжают разворачивать свои войска в Беларуси. Всего на территории страны уже размещено до 12 тыс. мобилизованных россиян.

Военный эксперт Александр Коваленко отмечал, что на данный момент на территории Беларуси находятся подразделения российских войск численностью 9 тысяч человек (13 БТГр).

Также ранее сообщалось, что Россия разместила на территории Беларуси ракетные комплексы "Искандер" и С-400.