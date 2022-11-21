При этом ракеты С-300 Россия перебрасывает из Беларуси на Донбасс.

Российская Федерация разместила на территории Беларуси ракетные комплексы "Искандер" и С-400. При этом комплексы С-300 россияне перебрасывают на Донбасс, чтобы наносить удары не только по инфраструктуре, но и по позициям украинских военных.

Как сообщил во время брифинга в медиацентре Украина-Укринформ спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, часть этих комплексов якобы охраняют воздушное пространство Беларуси.

"Они разместили на территории Беларуси, в том числе, "Искандеры", а также С-400 якобы охраняют воздушное пространство Беларуси", – отметил он.

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В то же время, по словам Игната, ракеты С-300 пока не нужны России для защиты воздушного пространства. Из-за этого их перебрасывают с территории Беларуси на Донбасс.

"Они их используют как баллистические ракеты – то есть они летят по баллистической траектории с направления до 150 километров. Они являются производителями этих ракет, у них их много. Они могут позволить себе таким образом их "утилизировать", потому что имеют большой спектр противовоздушной обороны, поэтому С-300 им не очень нужны. У них возникла необходимость перебросить эти ракеты на Донбасс, чтобы наносить удары не только по инфраструктуре прифронтовых городов, но и по позициям наших войск. Мы не сидим и наблюдаем за этим – Вооруженные силы делают все, чтобы уничтожать их максимально эффективно", – подчеркнул представитель Воздушных сил.

Война в Украине: роль Беларуси

Россия использует Беларусь как плацдарм для ракетных ударов по территории Украины. Кроме того, именно с территории Беларуси российские оккупанты наступали на северные регионы Украины в начале вторжения.

Военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что россияне могут попытаться снова напасть на север Украины из Беларуси, чтобы отвлечь Силы обороны. Однако украинская сторона подготовила в северных областях фортификационные и инженерные позиции, поэтому легкой прогулки у россиян не будет, и они понесут огромные потери.

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что только за октябрь из Беларуси в РФ было отправлено 8 эшелонов с расконсервированной военной техникой. Общее количество переданной техники за месяц составило 211 единиц.

При этом в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подчеркнули, что российские спецслужбы планируют ряд террористических актов на объектах критической инфраструктуры Беларуси, в частности на Белорусской АЭС.

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