В Госпогранслужбе отвергли обвинения Беларуси в нагнетании Украиной ситуации и подчеркнули, что наша страна не создает никаких провокаций на границе.

Беларусь пытается глушить украинские беспилотники, которые используются для контроля за украинско-беларуской границей и приграничной территорией.

Как подчеркнул пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко во время брифинга, Украина не занимается нагнетанием ситуации на беларуской границе.

"По ту сторону границы мы фиксируем применение средств радиоэлектронной борьбы, которая нацелена на то, чтобы затруднить наблюдение Силам обороны за линией государственной границы с помощью БпЛА, они пытаются подавить работу беспилотников, которые используют украинские защитники", - сказал Демченко.

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По его словам, на границе Украины с Беларусью не наблюдается изменений ни в численности военных, ни в характере действий. Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию России против Украины.

Как отметил Демченко, Беларусь обвиняет Украину в том, что она нагнетает ситуацию, укрепляя границу.

"Нагнетанием ситуации, собственно, занимаются Беларусь и Россия, в том числе формированием так называемой "региональной группировки войск союзного государства", которая разворачивается на территории Беларуси. Мы хорошо понимаем, что отдельные силы вооруженных сил России также перебрасываются на территорию Беларуси, но на данный момент не фиксируем на границе создания какой-то ударной группировки, которая могла бы нам угрожать", - подчеркнул он.

Демченко напомнил, что постоянно остается угроза нанесения ракетных ударов с территории Беларуси, а также запуск боевых беспилотников.

При этом спикер ГПСУ подчеркнул, что Украина не создает никаких провокаций на границе с Беларусью.

Война в Украине: ситуация на границе с Беларусью

Как сообщал УНИАН, Украина строит железобетонный забор с колючей проволокой на границе с Беларусью.

20 ноября в ГУР Минобороны заявили, что российские спецслужбы планируют теракты на объектах критической инфраструктуры Беларуси, в частности на АЭС "Островец", чтобы обвинить в их совершении граждан стран НАТО и Украины.

Напомним, что Беларусь поддерживает российскую агрессию против Украины. В частности, в начале полномасштабного вторжения 24 февраля с ее территории в Украину заходили российские войска, а также осуществлялись попытки переброски десанта. После того, как защитники Украины выбили оккупантов из Киевской, и Черниговской областей, Беларусь дает России возможность наносить авиаудары по Украине со своего воздушного пространства.

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