На пораженных российской авиацией позициях находились подразделения артиллерии 239 танкового полка РФ.

Российская авиация во время очередного вылета по ошибке нанесла удар по позициям оккупационных войск в районе Авдеевки Донецкой области. В тот момент там находились подразделения артиллерии 239 танкового полка РФ.

Об этом сообщает движение "Атеш" со ссылкой на своего агента в рядах вражеской армии. Кроме того, по оккупантам в Авдеевке работают украинские диверсионные группы.

"Агент "Атеш" из подразделений ВС РФ, которые находятся в Авдеевке, сообщил нам о том, что никакого праздничного настроения по взятию города нет. Украинские ДРГ не дают никакого покоя оккупантам, малыми группами в форме противника проводят диверсии на позициях рашистов и наносят им значительные потери. За последние пару часов провели несколько таких рейдов и уничтожили до десяти человек личного состава. Их так называемая "победа" не такая уж и сладкая, как они ожидали", – говорится в сообщении.

Видео дня

Тем временем на фоне огромных потерь в боях за город агент движения "Атеш" из 74 отдельной мотострелковой бригады РФ заявил, что подразделение может прекратить свое существование.

"После значительных потерь в результате штурма Авдеевки, руководство 41 армии рассматривает вопрос упразднение указанного воинского формирования. Бригада потеряла более 50% офицерского состава, а число раненых оценивается в более чем 750 человек. Агент отмечает, что подобная ситуация фиксируется во многих бригадах и полках, которые непосредственно участвовали в штурме Авдеевки", – рассказали в движении.

Потери России в Украине: это стоит знать

По официальным данным Генштаба ВСУ, с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года были ликвидированы более 400 тысяч оккупантов. Также уничтожены десятки тысяч единиц вражеской техники, в частности – более 6 тысяч танков, и свыше 12 тысяч бронированных машин.

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий рассказал, что с 1 января 2024 года до 16 февраля потери России в зоне ответственности ОСГВ в живой силе составили более 20 тысяч. Львиная доля приходится на Авдеевское направление.

Вас также могут заинтересовать новости: