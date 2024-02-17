Россия способна наступать и еще даже не использовала весь свой ресурс.

Армия РФ придерживает основные силы на войну с НАТО, вероятно, ей по зубам другие направления Украины после Бахмута и Авдеевки.

Еще до момента, когда враг взял в полуоточение Авдеевское направление, были "тревожные звоночки", акцентировал начальник штаба бригады НГУ "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич в интервью Наталии Мосейчук.

"Где-то там под Угледаром пытались сделать, где-то еще что-то, и все это провально. Где-то два месяца назад противник начал наступать на многих направлениях. На Южном где-то в районе Угледара, на Авдеевском (это когда оно еще не было в полуоточении), на нашем возле Тернов. И это были серьезные штурмы по всей линии. А потом они давят, где давится. Они собирают свои силы и сосредотачиваются в одном направлении. Как они сделали с Бахмутом, и как они сейчас делают с Авдеевкой. Они туда сосредоточили почти все силы", - напомнил он.

По мнению "Тавра", Россия способна вести наступление дальше: хотя долгое время ей не удается прорвать линию обороны Украины, "тактика истощения" против РФ не работает. Военный говорит, что враг еще даже не задействовал весь арсенал военного ресурса.

"Они не истощены. Я считаю, что российская армия готовится к войне с НАТО и они просто не задействуют все свои ресурсы. Мне кажется, что они сейчас забрасывают все зэками и где-то готовят несколько бригад. Несколько - это много, несколько армейских корпусов, может", - уточнил он.

Авдеевка - не единственный прецедент фронта

По мнению "Тавра", ситуация в городе Авдеевка - не единственная проблема, с которой столкнулся фронт Украины. Одна из главных трудностей заключается в том, что верхушка военного руководства не прислушиваются ко мнению военных, имеющих "свежий" опыт участия в боях.

"Наша самая большая проблема - и в армии, и в политике - мы не признаем своих ошибок", - говорит "Тавр".

В частности, Богдан лично разрабатывал тактику ударов по армии РФ и предлагал ее на рассмотрение, однако никакого обратного отклика не получил.

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