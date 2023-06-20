Мобилизованным россиянам дают какое-то элементарное оружие и бросают в бой – те, несмотря на отсутствие желания воевать, все равно идут умирать.

Военный эксперт Петр Черник заявил, что российские оккупационные войска ежемесячно пополняются на 20-22 тысячи военных. Эти "мобики" имеют плохую мотивацию и не хотят воевать, но все же идут умирать.

Как заметил Черник в эфире телеканала "Эспрессо", сейчас ВСУ воюют с уже третьим контингентом россиян.

"Первый был качественный и подготовленный – был в пределах 200 тыс. человек. Второй был применен в течение прошлого года. Сейчас по принципу замещения – 20-22 тыс. чмобиков ежемесячно ставят в строй. Обувают, дают какое-то элементарное оружие и бросают в бой", – объяснил он.

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При этом эксперт отметил, что у врага уже нет качественного оружия.

"Максимум, что они могут производить по танкам – до 20 машин Т-90М в месяц. Вместе с тем, автоматов Калашникова, ружей Мосина – сотни тысяч. Надо будет – достанут оружие Второй мировой войны. В психологическом смысле они очень плохо мотивированы и не хотят воевать, но все же умирают", – резюмировал он.

Мобилизация в России

Официально мобилизацию в России объявляли лишь один раз с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину – в конце сентября 2022 года. Указ о частичной мобилизации подписал Путин. В ее рамках планировали мобилизовать до 300 человек. Уже через несколько недель ее якобы отменили, однако скрытая мобилизация продолжается до сих пор.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что в течение последних двух месяцев резко возросло количество россиян, которые хотят сдаться в плен украинской стороне. Линия "Хочу жить" получила за это время почти столько же заявок, как за первые полгода работы проекта.

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