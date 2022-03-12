"Зеленые коридоры" не были подтверждены.

В Ахтырке Сумской области сегодня эвакуация не проводится, там продолжается артобстрел.

Об этом в своем Telegram сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Там сегодня эвакуация не проводится. Зеленые коридоры не были подтверждены. В Ахтырке продолжается артобстрел", - заявил он.

Как писал УНИАН, сегодня вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила о запланированном открытии 10 гуманитарных коридоров для эвакуации людей и доставки гуманитарных грузов.

11 марта власти организовали гуманитарные коридоры из Мариуполя, Волновахи, Полог, Энергодара, Изюма, Бучи, Гостомеля, Козаровичей, Микуличина, Андреевки, Макарова и Бородянки. Удалось вывезти 7 тыс. 144 человека.

Работа большинства коридоров была сорвана, в частности, оккупанты не пропустили в Мариуполь, где в осаде находится около 400 тыс. человек, гуманитарную помощь.

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