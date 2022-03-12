Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что сегодня запланировано открыть 10 гуманитарных коридоров для эвакуации людей и доставки гуманитарных грузов.
Об этом она сообщила во время брифинга.
"Мы сообщаем об открытии очередных гуманитарных коридоров", - сказала Верещук.
В частности, организованы "зеленые" коридоры по направлениям:
Запорожье - Мариуполь (колонна с гуманитарным грузом и автобусами, которые должны вывезти людей из Мариуполя);
Пологи – Запорожье;
Гостомель, Козаровичи, Микуличи (Киевская область) – Киев;
Андреевка, Макаров, Бородянка (Киевская область) – Житомир;
Тростянец - Полтава;
Сумы - Полтава;
Лебедин - Полтава;
Конотоп - Полтава;
Великая Писаревка - Полтава;
Краснополье - Полтава.
Как сообщал УНИАН, 11 марта власти организовали гуманитарные коридоры из Мариуполя, Волновахи, Полог, Энергодара, Изюма, Бучи, Гостомеля, Козаровичей, Микуличина, Андреевки, Макарова и Бородянки. Удалось вывезти 7 тыс. 144 человека.
Работа большинства коридоров была сорвана, в частности, оккупанты не пропустили в Мариуполь, где в осаде находится около 400 тыс. человек, гуманитарную помощь.