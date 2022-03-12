Вчера "зелеными" коридорами удалось эвакуировать более 7,1 тыс. человек.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что сегодня запланировано открыть 10 гуманитарных коридоров для эвакуации людей и доставки гуманитарных грузов.

Об этом она сообщила во время брифинга.

"Мы сообщаем об открытии очередных гуманитарных коридоров", - сказала Верещук.

В частности, организованы "зеленые" коридоры по направлениям:

Запорожье - Мариуполь (колонна с гуманитарным грузом и автобусами, которые должны вывезти людей из Мариуполя);

Пологи – Запорожье;

Гостомель, Козаровичи, Микуличи (Киевская область) – Киев;

Андреевка, Макаров, Бородянка (Киевская область) – Житомир;

Тростянец - Полтава;

Сумы - Полтава;

Лебедин - Полтава;

Конотоп - Полтава;

Великая Писаревка - Полтава;

Краснополье - Полтава.

Как сообщал УНИАН, 11 марта власти организовали гуманитарные коридоры из Мариуполя, Волновахи, Полог, Энергодара, Изюма, Бучи, Гостомеля, Козаровичей, Микуличина, Андреевки, Макарова и Бородянки. Удалось вывезти 7 тыс. 144 человека.

Работа большинства коридоров была сорвана, в частности, оккупанты не пропустили в Мариуполь, где в осаде находится около 400 тыс. человек, гуманитарную помощь.

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