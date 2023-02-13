Цель была расположена в Петровском районе.

В 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка показали уничтоженный склад боеприпасов в Донецке. Судя по всему, цель поразили в субботу.

Видео с демонстрацией последствий меткого удара опубликовал пресс-центр 59-й бригады. Кадры ролика подтверждают, что оккупанты расположили склад боеприпасов на окраине города неподалеку от террикона. Украинские воины успели зафиксировать пожар после меткого попадания.

Рядом со складом можно заметить несколько единиц вражеской техники, а вот оккупантов нет. Информация об убитых и раненных рашистах в результате удара пока не поступала.

Видео дня

Вероятнее всего, склад боеприпасов располагался в Петровском районе Донецка. В субботу, 11 февраля, в Telegram-каналах сообщалось о взрыве в этой части города. После этого были слышны звуки, похожие на детонацию боеприпасов.

Потери России в Украине: последняя информация

Как сообщил Генштаб ВСУ в традиционной ежедневной сводке, украинские защитники с момента полномасштабного вторжения России уничтожили 138 340 оккупантов.

Террорист Александр Ходаковский заявил об ударе по штабу батальона пророссийских боевиков "Восток" в районе Угледара. В результате удалось ликвидировать одного из офицеров.

Спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский прокомментировал разгром 155-й бригады морской пехоты РФ: "Под Угледаром и Марьинкой Донецкой области уничтожено большое количество живой силы противника, в том числе командный состав. Кроме того, за последнюю неделю противник потерял около 130 единиц техники, в том числе 36 единиц танков".

Пленные "вагнеровцы" в свежем интервью сообщили, что Россия отправляет волны живой силы, пока не достигнет результата. Военнослужащие используются, как расходный материал.

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