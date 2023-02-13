Террорист Александр Ходаковский заявил об ударе по штабу батальона пророссийских боевиков "Восток" возле Угледара.
"Вчера противник левее от Угледара пытался малыми группами протиснуться в наши порядки, но был обнаружен и отбит, хотя кружил вокруг точки прорыва не один час, вызывая нашу реакцию. Видимо, раздосадованный неудачей, он нанёс ночью удар хаймарсами по командному пункту Востока - погиб наш старый товарищ, офицер штаба", - написал он.
Террорист заявил, что только вечером в разговоре "прошёлся по теме уничтожения штабов, повторив свою старую мантру".
"Уничтожь штаб армии - бой продолжится, но уничтожь штаб батальона - бой быстро затухнет, потому что именно штаб батальона та инстанция, которая более всего вовлечена в процесс и управления, и сбора и анализа информации о происходящем. Все остальные штабы строят своё представление о текущем моменте преимущественно из докладов батальонного уровня. Противник, безусловно, нанёс нам урон, - но мы понимали, что уязвимы, и поэтому имели дублирующие каналы связи и управления, так что если он рассчитывал парализовать оборону на нашем участке - у него не вышло. Он учился воевать, но и мы тоже", - добавил он.
Ситуация под Угледаром: детали
По данным нидерландского OSINT-проекта Oryx, только за три дня наступления под Угледаром и Авдеевкой российские захватчики потеряли минимум 103 единицы военной техники. Среди потерь 36 боевых танков. Потери РФ под Угледаром и Бахмутом подтверждает британская разведка. Результаты таких штурмов для РФ были минимальными.
На Угледарском направлении была разгромлена элитная 155-я бригада морской пехоты ВС РФ, сообщает Politico. Как сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский, российские войска теряли от 150 до 300 морских пехотинцев в день под Угледаром.