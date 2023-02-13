В результате удара ликвидирован офицер штаба пророссийских боевиков "Восток".

Террорист Александр Ходаковский заявил об ударе по штабу батальона пророссийских боевиков "Восток" возле Угледара.

"Вчера противник левее от Угледара пытался малыми группами протиснуться в наши порядки, но был обнаружен и отбит, хотя кружил вокруг точки прорыва не один час, вызывая нашу реакцию. Видимо, раздосадованный неудачей, он нанёс ночью удар хаймарсами по командному пункту Востока - погиб наш старый товарищ, офицер штаба", - написал он.

Террорист заявил, что только вечером в разговоре "прошёлся по теме уничтожения штабов, повторив свою старую мантру".

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"Уничтожь штаб армии - бой продолжится, но уничтожь штаб батальона - бой быстро затухнет, потому что именно штаб батальона та инстанция, которая более всего вовлечена в процесс и управления, и сбора и анализа информации о происходящем. Все остальные штабы строят своё представление о текущем моменте преимущественно из докладов батальонного уровня. Противник, безусловно, нанёс нам урон, - но мы понимали, что уязвимы, и поэтому имели дублирующие каналы связи и управления, так что если он рассчитывал парализовать оборону на нашем участке - у него не вышло. Он учился воевать, но и мы тоже", - добавил он.

Ситуация под Угледаром: детали

По данным нидерландского OSINT-проекта Oryx, только за три дня наступления под Угледаром и Авдеевкой российские захватчики потеряли минимум 103 единицы военной техники. Среди потерь 36 боевых танков. Потери РФ под Угледаром и Бахмутом подтверждает британская разведка. Результаты таких штурмов для РФ были минимальными.

На Угледарском направлении была разгромлена элитная 155-я бригада морской пехоты ВС РФ, сообщает Politico. Как сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский, российские войска теряли от 150 до 300 морских пехотинцев в день под Угледаром.

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