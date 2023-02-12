В течение длительного времени на фронте у этих "вагнеровцев" срабатывал лишь один инстинкт.

Двое бывших бойцов ЧВК "Вагнера" рассказали о жестокости российских командиров по отношению к собственным солдатам.

Для издания CNN пленные рашисти вспомнили о тяжелых боях за Донбасс, в ходе которых оккупанты понесли масштабные потери.

"Первые шаги в лес были тяжелыми. Из 10 ребят семеро погибли сразу. Вы не можете помочь раненым. Украинцы вели по нам плотный огонь, поэтому, даже если их ранения незначительные, надо идти дальше, иначе под огонь попадаешь ты. Пять дней ты работаешь, люди умирают возле тебя, молятся Богу, просят воды. Вы думаете, что можете положить оружие, и больше ничего не произойдет. Но нет, просто волна за волной. Если одна группа терпит неудачу, то сразу отправляют вторую. Если и она потерпит неудачу - отправляют третью", - описывает оккупант штурм Лисичанска.

Видео дня

Он добавил, что раненые могли не рассчитывать на эвакуацию, потому что ее не было.

"Когда вы получаете приказ их загрузить, вы не очень думаете, кто мертв, а кто ранен. Мы не могли отступить без приказа, потому что если не выполним приказ, нас убьют. Один человек остался на позиции, он очень испугался, это был его первый штурм. Об этом доложили командованию, его отвели на 50 метров от базы. Он копал себе могилу, а потом был расстрелян", - сказал один из пленных.

В течение длительного времени на передовой у этих "вагнеровцев" срабатывал лишь один инстинкт.

"Просто чтобы выжить. У меня просто было желание выжить, какой бы ценой. Однако альтернатива идти через минные поля на украинскую артиллерию была такой же смертельной", - рассказал россиянин.

Оккупанты вербуют зэков для войны против Украины

Летом 2022 года главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал лично совершать визиты в тюрьмы, чтобы завербовать зэков ехать воевать против Украины.

Недавно СМИ писали, что ЧВК "Вагнер" начала вторую волну вербовки зэков.

После захвата Соледара Донецкой области ЧВК "Вагнер" потеряла свою мощность, заявляли специалисты.