Юрий Игнат отметил, что системы ПВО не способны закрыть небо над всей территорией Украины.

Никакие системы противовоздушной обороны не могут закрыть небо над всей территорией Украины. Для этих целей необходимы американские истребители F-16.

"Мы пока имеем два дивизиона (ЗРК Patriot – УНИАН), которые вступили в дежурство. Но этих систем нужно много, чтобы работать против баллистики", - заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

При этом он отмети, что Patriot и Samp-T могут работать по баллистике в радиусе 40 км, а не до 150 км. По его словам, надо много систем ПВО, но они все равно не закроют территорию Украины.

Видео дня

"Всю территорию страны даже от аэробалистических целей эти комплексы не могут защитить. Поэтому все говорят каждый день о самолетах F-16, который нам очень нужен, чтобы защитить наше небо от российского терроризма, а уже потом помочь нашим войскам в наступательных действиях для освобождения территорий" – подытожил военный.

Истребители F-16 для Украины - последние новости

Украина уже больше года просит у западных союзников передать истребители. Этот вопрос долгое время не могли сдвинуть с мертвой точки. Украине F-16 нужны для достижения превосходства в небе. На данный момент США и союзники занмаются поставками других видов вооружения.

По мнению экспертов, ВСУ будет сложно идти в контрнаступление без воздушной поддержки.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что некоторые страны дали сигнал о готовности обучать украинских летчиков работе на F-16.

Вас также могут заинтересовать новости: