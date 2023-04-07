Сейчас Пентагон проводит проверку и выясняет, была ли утечка вообще.

За утечкой секретных документов Пентагона о войне в Украине, вероятно, стоит Россия или пророссийские элементы. Об этом агентству Reuters рассказали три американских чиновника.

Издание отмечает, что утечка таких конфиденциальных документов крайне необычна и автоматически повлечет за собой расследование.

При этом наибольшее внимание наблюдателей привлекли данные о потерях сторон, которые содержатся в опубликованных документах. Они же вызывают основные сомнения. Согласно той версии документа, которая циркулирует в соцсетях, говорится о гибели всего лишь 16-17,5 тысяч российских военнослужащих.

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Однако собеседники Reuters отмечают, что по оценке Пентагона реальная цифра намного выше – около 200 000 убитых и раненых россиян.

В Пентагоне отказались комментировать подлинность документов, данные в которых очевидно не сходятся с их же собственными оценками. Российские власти также отказались отвечать на запрос издания о комментариях.

Утечка документов Пентагона – что известно

Накануне в Твиттер и Телеграм начали циркулировать фотокопии якобы секретных американских документов, в которых приведена якобы оценка Пентагона ситуации на фронте в Украине по состоянию на 1 марта. Также в документах приведены данные о якобы формируемых в Украине бригадах с западной техникой для будущего контрнаступления.

Комментируя этот "слив", советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что опубликованные документы составлены частично на открытой информации, а частично на фейках. По его словам, если бы Россия действительно получила секретную информацию из Пентагона, она не стала бы сливать ее в открытый доступ.

Это же мнение высказывают и представители украинской военной разведки. Там подчеркивают, что документы явно были скомпилированы на основе информации из открытых источников, а не из секретных данных.

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