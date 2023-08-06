Президент заявил, что Украина может выиграть воздушную битву, а воздушный щит впоследствии будет гарантировать безопасность всей Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщает, что на следующей неделе украинская власть будет работать с международными партнерами ради получения новых оборонных пакетов помощи безопасности для Сил обороны Украины. Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам.

Зеленский сообщил, что "уже готовимся, чтобы следующая неделя еще усилила наше государство и наши позиции".

"Будет новая коммуникация с партнерами - ради оборонных пакетов для Украины. Добавим еще больше содержания международным мероприятиям августа-сентября, которые уже запланированы. И Крымская платформа, и саммит первых леди и джентльменов, наше участие в Генассамблее ООН, и Формула мира. И, конечно, мы продолжим и внутреннее очищение нашего государства от тех, кто, к сожалению, ослабляет Украину своими злоупотреблениями", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства благодарит всех, кто приближает победу Украины, но призывает всех в государстве не забывать, что одержать победу над врагом можно только совместными усилиями.

"Украине нужна лишь сила, лишь максимальная сосредоточенность на том, чтобы достичь победы. Если кому-то уже кажется, будто бы война "где-то там" и что одержать победу в войне должен кто-то другой, то надо возвращаться в реальность. Лишь всем народом мы это пройдем. Надо ежедневно давать результат для Украины, для всех, кто борется ради Украины", - заявил президент.

Глава государства отметил, что сегодня заслушал доклад об использовании украинскими воинами передовых систем ПВО – Patriot и Iris-T, которые Украина получила от партнеров.

"Спасибо каждой стране, каждому лидеру, которые помогли с ними! Мощные системы, очень эффективные ... Они уже дали весомый результат. И не только Украине. Ибо каждое уничтожение российских ракет в нашем небе, а особенно таких, как аэробалистические "Кинжалы" - ими российские террористы долго хвастались... каждый успех наших воинов - это уверенность мира, что государство-террорист не способно сломать общую безопасность", - сообщил Зеленский.

Как подчеркнул глава государства, только за одну эту неделю российские террористы применили против Украины уже 65 различных ракет, 178 ударных дронов, из них 87 "шахедов".

"Существенную часть удалось сбить. Мы сделаем все, чтобы украинский воздушный щит становился только крепче. Именно здесь, именно в нашем небе можем доказать, что террор проигрывает. Все вместе можем это доказать - все партнеры. Очень важна ответственная позиция каждого из партнеров по поставке систем ПВО и ракет к ним. Полная защита от террора нужна здесь, чтобы потом не пришлось думать, как защитить от него еще и другие народы. Украина может выиграть эту битву, и наш воздушный щит впоследствии будет гарантировать безопасность всей Европы", - заявил Зеленский.

Мирные переговоры по Украине - что сообщалось

Как писал УНИАН, следующий раунд мирных переговоров относительно российской войны против Украины может состояться в рамках саммита G20. Мероприятие планируют провести в сентябре этого года в Индии.

Отмечалось, что ни одна из стран Глобального Юга, участвующих в переговорах, не хочет, чтобы Россия присутствовала на следующих переговорах по Украине

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