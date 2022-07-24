При подписании соглашения РФ добилась снятия ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Из-за действий российской стороны очень сложно гарантировать выполнение зернового соглашения в определенные сроки.

Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель министра финансов Александр Кава.

Он подчеркнул, что все делается для того, чтобы очень быстро начать вывоз украинского зерна из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный". По его словам, это позволит освободить емкости для хранения зерна урожая 2022 года.

Кава отметил, что соглашением предусмотрено 120 дней для вывоза зерна. "Этого времени более чем достаточно, если будет хорошо работать этот коридор и если будет возможность своевременно подвозить зерно в морские торговые порты внутри Украины. Гарантировать, что это произойдет в определенные сроки, очень сложно из-за текущей ситуации", - сказал он.

Заместитель министра финансов рассказал, что, кроме того, что предусмотрен вывоз украинского зерна, российская сторона добилась того, что будут сняты ограничения на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. "Конечно, это позволит уменьшить продовольственный кризис в мире, но мы видим, что, кроме украинского вопроса, вопрос вывоза украинского зерна, РФ решала и свои вопросы",- подчеркнул он.

Зерновой коридор: соглашение и обстрел порта

22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании трех украинских портов для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

Согласно договору сроком действия 120 дней с возможностью продления, контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный" полностью остается за украинской стороной. Суда должны передвигаться по одобренному сторонами маршруту без военного сопровождения, однако предусмотрен досмотр судов, которые идут в Украину, на предмет наличия вооружения.

Уже на следующий день после подписания соглашения российские войска атаковали Одессу четырьмя ракетами. В результате обстрела есть раненые, повреждена инфраструктура Одесского морского торгового порта. Когда российские ракеты атаковали порт, там ждало отправки зерно, но хранилище с зерном не пострадало.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что ракетный обстрел порта Одессы - это плевок президента Российской Федерации Владимира Путина в лицо президенту Турции Реджепу Эрдогану и генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу. Там призвали ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств в рамках безопасного функционирования зернового коридора.

Через несколько часов после атаки РФ на Одесский морской порт, где ожидало отправки зерно, в ООН отреагировали на преступление россиян. Генсек ООН Антониу Гутерреш "безоговорочно осудил удары, нанесенные по украинскому порту Одесса". Но он в очередной раз не назвал Россию ответственной за ракетный удар и нарушение договоренностей.

Министр обороны Турции Хулуси Акар вскоре после обстрела заявил, что были проведены переговоры с российской стороной и россияне заверили, что "не имеют никакого отношения к этому нападению".

В тот же день пропагандист РФ Евгений Попов цинично признался, что оккупанты ударили по порту Одессы. Уже в воскресенье удар подтвердили в МИД России, пресс-секретарь ведомства Мария Захарова заявила, что целью "высокоточной" атаки было не зерно, а катер, а российское Минобороны взялось хвастаться кадрами атаки по инфраструктуре порта.

23 июля издание The New York Times опубликовало материал, в котором неназванный источник в ООН утверждает, что ракетным ударом по порту Одессы РФ технически не нарушила зерновое соглашение, подписанное в Стамбуле. Мол, Россия не обещала не обстреливать те части украинских портов, которые напрямую не вовлечены в экспорте зерна.

В МИД сразу обратились к руководству ООН за разъяснениями.

24 июля 2022 года в ООН открестились от заявления о том, что РФ "не нарушила соглашение" обстрелом порта в Одессе.

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