Лиманско-Купянское направление остается лидером по артиллерийским обстрелам.

За последние сутки на Бахмутском направлении враг совершил 225 обстрелов, 126 оккупантов были уничтожены, 184 – ранены.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона. "Враг продолжает атаковать в зоне нашей ответственности на Бахмутском и Лиманско-Купянском направлениях. В частности, на Бахмутском направлении за эти сутки он совершил 225 обстрелов, произошло 22 боестолкновения, 5 авиаударов. Было уничтожено 126 оккупантов, 184 получили ранения. Также была уничтожена боевая машина десанта врага, радиолокационная станция и 6 полевых складов боеприпасов", - сказал спикер.

По словам Череватого, Лиманско-Купянское направление остается лидером по артиллерийским обстрелам.

Видео дня

"Эти сутки не стали исключением: 414 раз из разных калибров разных систем враг обстрелял наши позиции. 9 боестолкновений произошло, 8 авиаударов. 50 оккупантов уничтожены, 108 получили ранения. Уничтожены танк Т-72, беспилотник "Орлан-10" и станция РЭБ", - сообщил Череватый.

Ситуация в Бахмуте

За сутки украинские военные отбили более 70 вражеских атак, ожесточенные бои продолжаются за Марьинку и Бахмут. В целом в Бахмуте очень напряженная ситуация. Там продолжаются тяжелые бои.

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