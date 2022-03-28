Вооруженные силы Украины использовали важные разведывательные данные перед тем, как нанести ракетный удар по десантному кораблю РФ "Саратов" в порту Бердянска.
Об этом глава ГУР МО рассказал в интервью изданию Coffee or Die.
Благодаря возможностям сбора разведывательных данных Украина попала в нужный момент, чтобы нанести максимальный урон врагу.
"Ракета ударила в тот самый момент, когда к кораблю подошли бензовозы и грузовики с боеприпасами", – заявил Буданов.
Он добавил, что украинские разведывательные данные способствовали ликвидации в Украине семи российских генералов.
Напомним, что Буданов также заявил, что Украина знала о подготовке вторжения со стороны РФ в ноябре прошлого года. Важные данные разведка получила от источников в РФ, в том числе и в Кремле.
Удар по "Саратову"
Уничтожение "Саратова" стало настоящей победой Украины в войне против РФ. Его уничтожили в порту Бердянска. В результате взрыва были повреждены еще два российских корабля. Командиры поврежденных десантных кораблей РФ в Бердянске в 2014 году изменили присяге и перешли на сторону оккупантов.
В 2014 году ВДК "Саратов" участвовал в незаконной оккупации Крыма, выполнил 4 похода в Средиземное море.
В 2022 году, во время полномасштабной войны против Украины, корабль зашел в порт Бердянска. Где и был уничтожен украинскими военными. Интересно, что "сдал" местонахождение "Саратова" пропагандист канала "Звезда" Валентин Гвоздев.
На борту могут располагаться до 1500 тонн техники и грузов.
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