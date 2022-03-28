По "Саратову" ударили, когда к нему приблизились бензовозы и машины с боеприпасами / скриншот

Вооруженные силы Украины использовали важные разведывательные данные перед тем, как нанести ракетный удар по десантному кораблю РФ "Саратов" в порту Бердянска. 

Об этом глава ГУР МО рассказал в интервью изданию Coffee or Die.

Благодаря возможностям сбора разведывательных данных Украина попала в нужный момент, чтобы нанести максимальный урон врагу.

"Ракета ударила в тот самый момент, когда к кораблю подошли бензовозы и грузовики с боеприпасами", – заявил Буданов.

Он добавил, что украинские разведывательные данные способствовали ликвидации в Украине семи российских генералов.

Напомним, что Буданов также заявил, что Украина знала о подготовке вторжения со стороны РФ в ноябре прошлого года. Важные данные разведка получила от источников в РФ, в том числе и в Кремле.

Удар по "Саратову"

Уничтожение "Саратова" стало настоящей победой Украины в войне против РФ. Его уничтожили в порту Бердянска. В результате взрыва были повреждены еще два российских корабля. Командиры поврежденных десантных кораблей РФ в Бердянске в 2014 году изменили присяге и перешли на сторону оккупантов.

В 2014 году ВДК "Саратов" участвовал в незаконной оккупации Крыма, выполнил 4 похода в Средиземное море.

В 2022 году, во время полномасштабной войны против Украины, корабль зашел в порт Бердянска. Где и был уничтожен украинскими военными. Интересно, что "сдал" местонахождение "Саратова" пропагандист канала "Звезда" Валентин Гвоздев.

На борту могут располагаться до 1500 тонн техники и грузов.

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