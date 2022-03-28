Глава ГУР отметил, что военные использовали разведывательные данные, чтобы нанести максимально сокрушительный удар РФ.

Вооруженные силы Украины использовали важные разведывательные данные перед тем, как нанести ракетный удар по десантному кораблю РФ "Саратов" в порту Бердянска.

Об этом глава ГУР МО рассказал в интервью изданию Coffee or Die.

Благодаря возможностям сбора разведывательных данных Украина попала в нужный момент, чтобы нанести максимальный урон врагу.

"Ракета ударила в тот самый момент, когда к кораблю подошли бензовозы и грузовики с боеприпасами", – заявил Буданов.

Он добавил, что украинские разведывательные данные способствовали ликвидации в Украине семи российских генералов.

Напомним, что Буданов также заявил, что Украина знала о подготовке вторжения со стороны РФ в ноябре прошлого года. Важные данные разведка получила от источников в РФ, в том числе и в Кремле.

Удар по "Саратову"

Уничтожение "Саратова" стало настоящей победой Украины в войне против РФ. Его уничтожили в порту Бердянска. В результате взрыва были повреждены еще два российских корабля. Командиры поврежденных десантных кораблей РФ в Бердянске в 2014 году изменили присяге и перешли на сторону оккупантов.

В 2014 году ВДК "Саратов" участвовал в незаконной оккупации Крыма, выполнил 4 похода в Средиземное море.

В 2022 году, во время полномасштабной войны против Украины, корабль зашел в порт Бердянска. Где и был уничтожен украинскими военными. Интересно, что "сдал" местонахождение "Саратова" пропагандист канала "Звезда" Валентин Гвоздев.

На борту могут располагаться до 1500 тонн техники и грузов.

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