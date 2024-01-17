ВВС России располагают восемью самолетами А-50, поэтому, вероятно, смогут компенсировать непосредственный оперативный удар.

Уничтожение российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 приведет к ограничению зон действия авиации РФ.

Как сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, А-50 почти наверняка взорвался и впоследствии упал в западной части Азовского моря. Российский самолет Ил-22М был поврежден, но приземлился на ближайшем российском аэродроме.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 15 января заявил, что самолеты были подбиты украинскими силами. По данным британской разведки, возможное успешное сбитие Украиной самолета А-50 "имеет большое значение".

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"Вполне вероятно, что Россия теперь будет вынуждена пересмотреть вопрос об ограничении зон действия своей авиации. А-50 имеет решающее значение для российского воздушного наблюдения за пространством боевых действий", - говорится в сообщении.

ВВС России располагают восемью самолетами А-50. Британская разведка отмечает, что эти самолеты, вероятно, смогут компенсировать непосредственный оперативный удар.

"Однако повышенная нагрузка на оставшиеся самолеты в сочетании с потерей экипажа, вероятно, будет ограничивать долгосрочную устойчивость миссии", – отметили в разведке.

Сбивание А-50 - что нужно знать

Как сообщал УНИАН, 14 января в зоне акватории Азовского моря украинские военные уничтожили российский самолет А-50. На следующий день это подтвердило украинское военное командование. Также сообщалось об ударе по борту Ил-22.

По информации российских военкоров, В результате сбивание самолета А-50 могли погибнуть 11 или 12 военных летчиков.

Российская пропаганда распространяет фейковую версию, что сбитие А-50 и Ил-22, якобы стало ошибкой российской противовоздушной обороны. Аналитики американского Института изучения войны предполагают, что таким образом оккупанты хотят заверить своих пилотов, что полеты над Черным и Азовским морями все еще безопасны.

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