ВСУ вывели из строя несколько радаров в оккупированном Крыму, заставив российское командование переместить самолет-радар А-50 дальше на север, чтобы расширить радиолокационное покрытие над большей частью Крыма.

14 января Украина сбила один из очень редких и очень ценных самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 российских ВВС. В результате той же атаки был поврежден российский командный самолет Ил-22.

Как пишет Forbes, пока неясно, как именно был сбит самолет, но, по мнению аналитика Тома Купера, украинские радарщики и ракетчики заманили российские экипажи в ловушку.

Отмечается, что в субботу самолеты ВВС Украины нанесли удар по объектам России на оккупированном Россией Крымском полуострове. Вследствие этого, отмечает Купер, несколько радаров были выведены из строя.

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"Субботние удары… подавили наземное радиолокационное покрытие россиян, оставив уцелевшие ракетные батареи на полуострове частично слепыми - особенно на севере, где местность может маскировать приближающиеся украинские самолеты, беспилотники и ракеты. Поэтому российские командиры сделали очевидную, но глупую вещь. Они приказали одному из немногих оставшихся самолетов-радаров А-50У, которые обычно летают далеко на юге над Азовским морем, переместиться дальше на север, чтобы расширить радиолокационное покрытие над большей частью Крыма", - пишет Forbes.

Спутниковые снимки и данные радаров указывают на то, что самый северный маршрут полета А-50 проходит над оккупированным Бердянском, всего в 75 милях от линии фронта. Это в пределах досягаемости ЗРК Patriot.

"Все, что нужно было сделать украинцам, - это тайно развернуть подходящий ЗРК для поражения этих двух самолетов с большой дистанции", - пишет Купер. "Возможно, это был один из ЗРК С-300. Возможно, это был один из ЗРК PAC-2/3. Также возможно, что украинцы развернули пусковую установку и радар, а также оборудование для энергоснабжения одного из трех своих ЗРК ПАК-2/3... в сочетании с одной из своих РЛС С-300".

Отмечается, что есть некоторые свидетельства совместной работы С-300 и "Патриота". Так, по сообщениям, истребитель-бомбардировщик Су-34 российских ВВС обнаружил включение ранее неизвестной украинской батареи С-300 за несколько минут до того, как были сбиты А-50 и Ил-22.

Если батарея С-300 произвела первоначальную подсветку, то она должна была пройти по траектории цели к расположенной неподалеку скрытой батарее Patriot. "Последняя включила свой радар всего на несколько секунд: достаточно долго, чтобы получить собственные данные о целеуказании, но слишком коротко, чтобы русские смогли надежно засечь ее излучения и оценить их как угрозу", - предположил Купер.

А затем украинцы начали пускать ракеты, уничтожив А-50 и повредив Ил-22.

После окончания огневого воздействия экипажи украинских С-300 и ПАК-2/3 немедленно прекратили излучение и переместили их подальше, чтобы избежать возможного российского возмездия, отметил эксперт.

Сбитие А-50 - что нужно знать

Как сообщал УНИАН, 14 января в зоне акватории Азовского моря украинские военные уничтожили российский самолет А-50. На следующий день его поражение подтвердило украинское военное командование. Также сообщалось об ударе по борту Ил-22.

По информации российских военкоров, в результате сбития самолета А-50 могли погибнуть 11 или 12 военных летчиков.

Российская пропаганда распространяет фейковую версию, что сбитие А-50 и Ил-22, якобы стало ошибкой российской противовоздушной обороны. Аналитики американского Института изучения войны предполагают, что таким образом оккупанты хотят заверить своих пилотов, что полеты над Черным и Азовским морями все еще безопасны.

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