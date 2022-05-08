Боец пришел на российско-украинскую войну с самого начала.

За 8 лет войны офицер Кирилл Верес собрал все государственные награды.

Как сообщает ТСН, Верес впервые в истории стал полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого и удостоен высшей государственной награды - звания Героя Украины с вручением золотой звезды.

Кроме этого, за 8 лет Верес успел стать отцом сына, получить третье высшее образование, построить дом в Гостомеле (который уже разрушили российские оккупанты) и создать боевую группу.

"Если каждый будет носить весомый вклад, то у нас все получится, как это мы не справимся, если сегодня уничтожил 1 врага, а завтра 6, то на сегодня норму выполнил, надо взять за правило какую-то цифру и что-то делать", - убежден Кирилл Верес.

Верес стал первым украинцем, у которого одновременно есть награда народного героя Украины, и который является полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого, а с недавних пор еще и Героем Украины с вручением Золотой Звезды.

"Я еще в ней не ходил и в руках не держал. Я не получил свою звезду, потому что у нас в Донецкой области закрылись все отделения Почты", - говорит военный.

Кирилл Верес пришел на российско-украинскую войну с самого начала. Он один из тех, кто весной 2015 года задерживал российских военных ГРУ Александрова и Ерофеева. Их задержание стало прямым доказательством непосредственного участия российских военных в войне против Украины.

После задержания российских диверсантов, Кирилл собирался в отпуск, но получил ранение, поэтому пообещал отомстить врагу.

Он пошел служить в 54 бригаду и там создал К-2 - группу, которая не просто уничтожает врага, но и снимает это на видео под музыку.

Примечательно, что воевать - у Вереса в крови. Его прадед Николай Владимирович воевал во время Первой мировой, а погиб во Вторую мировую в 1943 году, он похоронен в братской могиле на Киевщине. Дед – техник-лейнтенат, прошел Вторую мировую войну. На войну отправился в 1941-м году, был командиром паркового взвода.

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