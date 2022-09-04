Также командир ракетной батареи "Бук М1" вспомнил и другие случаи, когда результат превзошел ожидания.

Украинские военные с помощью зенитного ракетного комплекса "Бук М1" уничтожили российский самолет, не выпустив при этом ни одной ракеты.

Об этом рассказал командир ракетной батареи "Бук М1", Герой Украины Ярослав Мельник в интервью АрміяInform.

"Мы сбили самолет, не выпустив ни одной ракеты. Обнаружили цель. Включили радар подсветки. В кабине рашиста в это время зазвучали звуковые сообщения об облучении радаром. Он понял, что из охотника превратился в цель. Наверное, это так ошеломило летчика, что он сразу катапультировался. Самолет разбился", - рассказал Мельник. Видео дня

Отмечается, что батарея под руководством Мельника более чем пол года противостояла российским летчикам на Харьковщине. На их счету 28 целей врага: 11 боевых самолетов разных типов, два вертолета, две крылатые ракеты и 13 беспилотников.

Мельник получил орден "Золотая Звезда" от президента Владимира Зеленского на церемонии ко Дню Воздушных сил ВС Украины.

Также он рассказал, что одновременно в небе над Харьковщиной могли находиться большие группы вражеских самолетов, "иногда их количество превышало десяток".

"Наша батарея противостояла им одна. Это означает, что как только мы включим свою аппаратуру для обнаружения и захвата цели, то сразу станем удобной и хорошо заметной мишенью для десяти рашистских летчиков. Как только они нас обнаружат, то без колебаний отменят свои полетные задачи по бомбардировке войск или объектов и мгновенно сосредоточатся на уничтожении нашего ЗРК", - рассказал Мельник.

По его словам, комплекс может вести только одну вражескую цель, поэтому экипаж имел очень немного времени для ее уничтожения.

"У нас были секунды. Включить аппаратуру, обнаружить и захватить объект. Включаем радар подсветки - в кабине рашиста пищат и светятся индикаторы, сигнализирующие ему, что он уже наша цель. Все его приспешники в небе уже это знают. Мы выполняем боевой пуск и стремительно покидаем свою позицию, чтобы спастись от противорадиолокационных ракет. Во время противовоздушного боя мы "ведем" одну цель. Что в этот момент делают другие самолеты - мы не видим. Но осознаем. Как правило, в это время они уже выпускают по нам свои ракеты", - рассказал Мельник.

Также он вспомнил и другие случаи, когда результат превзошел ожидания.

В частности, о пуске ракеты, которая была изготовлена еще в 1983 году, но прекрасно выполнила свою задачу. "Я смотрел на нее и сомневался, полетит ли она к цели. Мы зарядили ее и впоследствии выполнили боевой пуск. Почти сорокалетняя ракета уничтожила цель. Российский самолет падал на землю после ее попадания, словно осенний листок. Видео падения было снято разными людьми из разных мест и опубликовано в интернете", - отметил Мельник.

Еще один раз установка, которая может работать одновременно только по одной цели, смогла уничтожить сразу две крылатые ракеты русских. "Мы осознавали, что уничтожение даже одной крылатой ракеты будет большой удачей. Цель мы обнаружили, выполнили боевой пуск. Наша зенитная ракета разорвалась так, что обломками повредила две крылатые ракеты рашистов", - рассказал Мельник.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину. В том числе, с территории Беларуси, которую российским захватчикам любезно сдал Лукашенко. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты. Также в оккупированных районах россияне совершают военные преступления, пытая и жестоко убивая гражданское население.

Владимир Путин утверждал, что конечной целью войны в Украине якобы является защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

Первоначальная попытка россиян захватить Киев молниеносным штурмом была сорвана, что заставило русскую армию перегруппироваться и сосредоточиться на артиллерийской кампании на востоке. Двусторонние переговоры о прекращении огня были сорваны после выявления в апреле доказательств военных преступлений, совершенных российскими оккупационными войсками.

Действия России были осуждены западными странами, которые ввели санкции против Москвы. Впрочем, "бучанские палачи" получают зарплату в российском "Газпромбанке", который до сих пор избежал масштабных санкций Запада.

Вас также могут заинтересовать новости: