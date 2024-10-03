В начале войны было полно добровольцев, а сейчас ТЦК вынуждены мобилизовать людей силой, отмечает военный.

Гражданские украинцы имеют ложное представление о том, как устроены ВСУ. Это является одной из вероятных причин нехватки солдат на фронте, заявил в интервью "Укринформу" боец 47-й бригады "Магура" Виктор Хамец.

"Война меня свела действительно с достойными людьми и отсеяла ненужных, это думаю так у большинства военных. Сейчас мы творим историю, и я знаю очень многих, скажем, ключевых героев этой истории, потому что о них реально можно фильмы снимать, легенды составлять. У меня не то что злость, меня удивляет - почему у нас сейчас такая нехватка по людям, скажем, не хватает мотивированных бойцов и здоровых", - рассказывает боец.

Хамец выразил сожаление из-за того, что сегодня "ТЦК грузят бусами" военнообязанных, хотя в начале полномасштабного вторжения стояли очереди в военкоматы и люди были готовы идти на танки с автоматом.

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"Где все те люди, где они все? Я знаю, где они делись (...) Большинство гражданских даже не представляют, что такое война, что такое армия в нынешних условиях, у них до сих пор такое представление, как раньше: "срочка", дешевая рабочая сила и т.д. У них вообще нет понимания, как на войне живут, как там быт происходит, как вообще сейчас воюют. Много было таких, причем мужчин, которые даже "срочку" служили, у них такое понимание было, что с "калашом" тебя в окоп забросили и ты: а-а, вперед, пошел! Вот реально. И это меня просто удивляло, на самом деле большинство людей просто даже не хотят этим интересоваться", - возмущается военный.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Россия собрала 500 тысяч солдат на фронте. По мнению военного аналитика Андрея Рыженко, захватчики хотят максимально приблизиться к Запорожью, Днепру, Сумам и Харькову.

Также мы рассказывали, что РФ переселяет своих людей на оккупированные территории. Украинское население или выехало из оккупации, или отказывается сотрудничать с захватчиками.

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