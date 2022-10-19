На днях стало известно, что Украина готовится производить мощные дроны.

Военный эксперт Юрий Федоров высказался о перспективе производства украинских дронов, которые смогут долететь до Москвы.

Свое мнение по этому поводу он высказал в новом выпуске программы "Аргумент".

"Я видел информацию, что в Украине строится завод совместно с турецкой фирмой, которая производит знаменитые Bayraktar. И там будут производиться дроны более мощные и более серьезные", – отметил он.

"Вполне возможно, что эти более серьезные дроны смогут долететь и до Москвы. Тут ведь вопрос в том, насколько можно устойчиво поддерживать связь между оператором и дроном. Дело не в дальности полета. Дрон может лететь очень далеко. Он может держаться в воздухе несколько часов, современные дроны – даже более суток. Вопрос в том, насколько далеко может оператор связываться с дроном. Это вопрос радиосвязи", – добавил эксперт.

Россия атакует Украину иранскими дронами-убийцами

Как сообщило командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины, за 36 суток Силы обороны уничтожили 223 дрона-камикадзе иранского производства Shahed-136.

По данным президента Украины Владимир Зеленского, Россия заказала у Ирана еще около 2,4 тысяч дронов.

Агентство Reuters узнало, что Иран согласился передать России баллистические ракеты и больше беспилотников.