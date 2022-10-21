Дроны Arash-2 больше похожи на крылатые ракеты, их будет проще сбивать, заявил Свитан.

Иранские дроны-камикадзе Arash-2, которые может получить Россия для использования на войне против Украины, в два раза мощнее БПЛА Shahed-136.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

По его словам, дроны Arash-2 больше похожи на крылатые ракеты, они будут хорошо видны на локаторах, а потому их будет и проще сбить.

"Очень легкая цель, – отметил Свитан. – Машина будет видна на локаторах четко, по ней будет отрабатывать уже зенитно-ракетные системы… их тажке будет хорошо слышно".

Приблизительная дальность полета Arash-2 – до 1500 километров, отметил эксперт.

Также Свитан констатировал, что Иран включится в войну на стороне России против Украины, и заявил об успешном опыте ВСУ по уничтожению дронов Shahed:

"У нас есть, чем с ними бороться. Мы уже научились это делать. БПЛА Shahed уже все знают, это уже изученный аппарат, нам понятно противодействие… Есть целый комплекс защиты".

Россия модернизировала иранские дроны-камикадзе Shahed-136

Военный эксперт Александр Коваленко заявил, что россияне заменили систему наведения в иранских дронах-камикадзе Shahed-136, в результате чего они стали более высокоточными, дальнобойными и еще более опасными.

По его словам, Иран может использовать модернизированные Россией дроны-камикадзе Shahed-136 для атак Израиля.