Кроме того, благодаря взаимным гуманитарным договоренностям удалось вернуть в Украину четырех граждан Украины.

Украина и Россия 22 декабря договорились о передаче гуманитарных пакетов и писем для военнопленных из обеих стран. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Согласно совместным договоренностям с российской стороной сегодня, 22 декабря 2023 года, проведена встреча моих представителей и Уполномоченного по правам человека РФ Т. Москальковой с целью передачи гуманитарных пакетов и писем для военнопленных обеих стран", - написал он.

По его словам, передача посылок и писем для наших защитников и защитниц была проведена при участии координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и представителей Международного Комитета Красного Креста, которые осуществили централизованную закупку теплых вещей, обуви и вещей личной гигиены.

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"Важными остаются принципы гуманности, взаимного доверия и уверенности семей в том, что их родные смогут получить известия из дома. Кроме того, благодаря взаимным гуманитарным договоренностям удалось вернуть в Украину четырех граждан Украины. В свою очередь, Украина поспособствовала тому, чтобы в Россию выехали граждане для воссоединения семьи", - добавил он.

Обмен пленными-детали

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о проблемах с обменом пленными. Он отметил, что "процесс усложнен". Зеленский отметил, что не может сказать, что именно усложнило процесс обмена пленными, потому что "будет не очень этично".

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