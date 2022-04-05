Средствами противовоздушной обороны уничтожены три крылатые ракеты, четвертая - была повреждена. Они были выпущени с территории Беларуси.

Ночью, 5 апреля, пара Су-35 оккупантов с территории Беларуси нанесла удар крылатыми ракетами по территории Украины.

Об этом говорится в сообщении Воздушного командования "Запад" Воздушных сил ВСУ в соцсети.

"Вероятно, что целями рашистов должны были стать объекты гражданской инфраструктуры в нескольких западных областях", - отмечается в сообщении.

Средствами противовоздушной обороны уничтожены три крылатые ракеты, четвертая - была повреждена, что не дало ей возможности точно попасть в цель.

"Наведение ракет противником и ведение разведки относительно результатов удара осуществлялось двумя БПЛА оперативно-тактического уровня, которые тоже уничтожены подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования "Запад"", - сообщили военные.

Как сообщал УНИАН, ранее враг пытался ударить ракетами по Одессе. Но оккупанты не попали в намеченную цель. Об этом сообщил представитель Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

"Пытаясь сеять панику среди населения и нарушить логистику сил обороны, враг ночью атаковал Одессу. Ракеты не попали в цель, но есть повреждения нежилых построек. Пострадавших нет, обстоятельства происшествия уточняются", - сказал Назаров.

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