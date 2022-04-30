А в Николаевской и Херсонской областях враг продолжает нести потери.

Вооруженные силы Украины полностью контролируют ситуацию в пограничных районах на юге страны, включая границу с так называемой "ПМР". А на Николаевщине и Херсонщине ВСУ продолжают наносить удары по оккупантам.

Об этом отчиталось оперативное командование "Юг" на своей официальной странице на Facebook.

Силы обороны Украины ведут боевые действия на занятых рубежах в Николаевской и Херсонской областях. Противник продолжает использовать тактику артиллерийских и минометных обстрелов подходов к своему местоположению, освобожденных населенных пунктов и позиций ВСУ. На протяжении прошлой ночи украинские защитники уничтожили БПЛА "Орлан-10" и самоходную гаубицу "Мста-С". Остальные потери оккупантов уточняются.

На временно оккупированных территориях незаконные администрации готовятся к 9 Мая. В Каховке даже запланировали провести парад.

В Одессе проводится контрдиверсионная операция с целью вычислить диверсантов, мародеров и прочих злоумышленников. За сутки правоохранители проверили 40 тысяч граждан и 30 тысяч автомобилей.

Тем временем в Черном море остаются корабли противника, которые могут наносить ракетные удары по Украине. По данным Минобороны, в водных просторах региона находятся три носителя крылатых ракет "Калибр". Их суммарный залп составляет до 20 снарядов.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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