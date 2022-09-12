Глава ОВА анонсировал хорошие новости для Сватовского района.

Украинский флаг установили над селом Куземовка Луганской области.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Флаг установили на одной из вышек деоккупированного села. Куземовка расположена в 25 километрах от оккупированного города Сватово.

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"Село Куземовка Сватовского района. Утро 12 сентября 2022 года. Сватовщина ждет", - написал Гайдай, намекнув на начало деоккупации района.

Как сообщал УНИАН, вчера Генштаб сообщал, что в результате успешного контрнаступления украинских войск на Харьковском направлении российские оккупанты покидают свои позиции и бегут с награбленным вглубь временно занятых территорий или в Россию. В частности, из Сватово оккупанты бежали на "Камазах" и бронированных "Тиграх".

Сегодня в ГШ заявили, что российские оккупанты в Сватово Луганской области в панике собрали вещи и убежали из-за контрнаступления Вооруженных Сил Украины, который надвигается в область. Захватчики также эвакуировали свои семьи.

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