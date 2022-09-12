Украинский флаг установили над селом Куземовка Луганской области.
Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Флаг установили на одной из вышек деоккупированного села. Куземовка расположена в 25 километрах от оккупированного города Сватово.
"Село Куземовка Сватовского района. Утро 12 сентября 2022 года. Сватовщина ждет", - написал Гайдай, намекнув на начало деоккупации района.
Как сообщал УНИАН, вчера Генштаб сообщал, что в результате успешного контрнаступления украинских войск на Харьковском направлении российские оккупанты покидают свои позиции и бегут с награбленным вглубь временно занятых территорий или в Россию. В частности, из Сватово оккупанты бежали на "Камазах" и бронированных "Тиграх".
Сегодня в ГШ заявили, что российские оккупанты в Сватово Луганской области в панике собрали вещи и убежали из-за контрнаступления Вооруженных Сил Украины, который надвигается в область. Захватчики также эвакуировали свои семьи.