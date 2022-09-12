Над Куземовкой вывесили флаг Украины / facebook.com/sergey.gaidai.loga

Украинский флаг установили над селом Куземовка Луганской области.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Флаг установили на одной из вышек деоккупированного села. Куземовка расположена в 25 километрах от оккупированного города Сватово.

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Флаг установили на вышке / facebook.com/sergey.gaidai.loga

"Село Куземовка Сватовского района. Утро 12 сентября 2022 года. Сватовщина ждет", - написал Гайдай, намекнув на начало деоккупации района.

Куземовка на карте / скриншот

Как сообщал УНИАН, вчера Генштаб сообщал, что в результате успешного контрнаступления украинских войск на Харьковском направлении российские оккупанты покидают свои позиции и бегут с награбленным вглубь временно занятых территорий или в Россию. В частности, из Сватово оккупанты бежали на "Камазах" и бронированных "Тиграх".

Сегодня в ГШ заявили, что российские оккупанты в Сватово Луганской области в панике собрали вещи и убежали из-за контрнаступления Вооруженных Сил Украины, который надвигается в область. Захватчики также эвакуировали свои семьи.

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