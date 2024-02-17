Командующий ВС раскрыл, в каких районах могли катапультироваться русские.

Командующий Воздушными силами Николай Олещук раскрыл детали уничтожения трех бортов российских Су.

Пока в РФ уверяют, что "потерь нет", Олещук напомнил, что уничтожено Су-35С - одноместный самолет и два Су-34 – двухместные.

"По радиоперехвату, одного пилота нашли, других – "ищут"! Что-то здесь не сходится, не так ли? Есть такая международная спутниковая поисково-спасательная система-Коспас-Сарсат (Cospas-Sarsat). При авариях, она оповещает о местонахождении персональных радиобуев пилотов. Как видим, система рабочая! На фото – сработало аж четыре Cospas - Sarsat (точки на карте)", - отметил Олещук.

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Командующий ПС посоветовал россиянам искать "братьев" в районах, обозначенных на карте. "Не благодарите", - иронично добавил Олещук.

Уничтожение российских самолетов

Как сообщал УНИАН, ранее командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук заявил, что утром сегодня, 17 февраля, украинские защитники сбили сразу три российских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35. Олещук добавил, что хорошие новости пришли с восточного направления фронта.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что украинские воины сбили российские самолеты во время вражеских ударов управляемыми авиабомбами по позициям украинских войск.

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