Инициатива в полной мере продолжает оставаться на стороне Сил обороны, отметил военный.

На Бахмутском направлении российские войска меняют свою тактику ведения боевых действий. Об этом в эфире информационного телемарафона рассказал командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.

"Бои тяжелые, продолжаются круглосуточно, потому что пушки не стихают ни днем, ни ночью. И противник пытается менять тактику ведения боевых действий для того, чтобы получить успех. Но инициатива в полной мере продолжает оставаться на стороне Сил обороны", – сказал он.

По словам Федоренко, смена тактики врага заключается в смене личного состава, которым он штурмует.

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"На некоторых отрезках пытаются штурмовать преимущественно мобилизованными или представителями частной военной компании типа "Штурм Z", на некоторых – профессионально подготовленными военнослужащими-контрактниками. Где-то штурмует исключительно живой силой при поддержке артиллерийских средств, где-то - при поддержке бронированной техники, легкобронированной техники", - отметил он.

Также, как рассказал военнослужащий, противник достаточно мощно пытается применять средства БПЛА как гражданского назначения, так и военного, и на некоторых участках насыщение этих средств достаточно высокое и мощное.

"Но и Силы обороны, понимая как действует противник, адекватно и эффективно реагируют на те вызовы, и, благодаря нашим международным партнерам и украинской нации, у нас появляются средства, которые помогают выявлять вражеские БПЛА и, соответственно, их приземлять", – подчеркнул Федоренко.

Ситуация на фронте по состоянию на 5 ноября

По данным Генштаба ВСУ, в течение этих суток украинские защитники отбили более 30 атак российских оккупантов сразу на нескольких направлениях. Большинство из них пришлись на линию фронта в районе Марьинки и Авдеевки Донецкой области.

В течение суток на фронте произошло 44 боевых столкновения с врагом. Также за это время украинские военные нанесли очередные успешные удары по позициям российских террористических войск на фронте. В частности, за сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

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