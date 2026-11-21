Ракета "Филин" относится к классу малогабаритных дальнобойных ракет "земля-земля".

В Черниговской области мобильная огневая группа 105-го пограничного отряда имени князя Владимира сбила российскую малогабаритную крылатую ракету "Филин". Об этом сообщил пограничный отряд на своей странице в Facebook.

По словам военных, ракета была поражена с применением автоматизированного комплекса.

"Высокий уровень подготовки военнослужащих, профессиональное владение современными технологиями и слаженная работа позволили успешно поразить воздушную цель", – добавили пограничники.

Кроме того, на видео они показали, как происходил сбитый.

"Я заметил цель, которая на низкой высоте с очень большой скоростью двигалась в нашу сторону. Я нажал "захват цели", и система моментально дала разрешение на огонь. И я открыл огонь на поражение. Визуально, даже на экране монитора, был виден дым, который начал подниматься от нее. Ракета пролетела ещё некоторое время, и мы услышали взрыв. Когда ещё было подтверждено, что цель поражена именно нашим экипажем, эмоции зашкаливали", – отметил пограничник с позывным "Нага".

Известно, что ракета "Филин" относится к классу малогабаритных дальнобойных ракет "земля-земля". Её длина составляет примерно 3,5 м, запуск осуществляется с наземной пусковой установки, а полёт может происходить на очень низких высотах.

Российские ракеты - последние новости

Как писал УНИАН, 20 ноября шведский пилот истребителя Gripen имел разрешение на сбивание российской крылатой ракеты Х-101 над Польшей, однако генерал объяснил, почему пилот не открыл огонь. В частности, командующий Оперативным командованием родов войск Вооруженных сил Польши генерал-лейтенант Иренеуш Нова заявил, что пилот не смог идентифицировать цель из-за "чрезвычайно сложных погодных условий".

Также сообщалось, что РФ могла провести третий запуск ракеты РС-28 "Сармат". Отмечается, что для развертывания МБР "Сармат" была выбрана 62-я ракетная дивизия РВСН, которая дислоцируется возле городка Ужур в Сибири.

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