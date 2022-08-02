Враг вел безуспешный штурм Трудолюбовки в Запорожской области, однако отошел.

Украинские военные обезвредили разведывательную группу оккупантов на Запорожском направлении - около села Новополе, которое расположено на границе Донецкой области с Запорожской областью.

Об этом речь идет в сводке Генштаба по состоянию на 6: 00.

"На Новопавловском и Запорожском направлении враг осуществлял обстрелы в районах населенных пунктов Марьинка, Константиновка, Новоселка, Павловка, волшебное и Малая Токмачка. Пытался выдвинуть разведывательную группу у Новополя. Ее обнаружили, нанесли огневое поражение и обезвредили", - рассказали в Генштабе.

В то же время, на Южнобугском направлении основные усилия противник сосредоточивает на недопущении продвижения наших войск.

"Вел штурмовые действия в районе Трудолюбовки, успеха не имел, отошел", - сказано в сводке.

Как сообщалось ранее, в Бердянске открыт рекрутинговый центр для тех, кто желает сотрудничать с оккупационными властями.

Поскольку желающих сотрудничать с оккупантами не много, для создания картинки для кремлевских телеканалов захватчики вынуждены завозить "активистов" с территории оккупированного Крыма.

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