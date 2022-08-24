Бойцы "Третьей Силы" таким образом поздравили украинцев с Днем Независимости.

В сети появилось видео ликвидации десяти сержантов и одного офицера российско-оккупационных войск прямо во время построения.

Об уничтожении врага сообщили и опубликовали видео в телеграм-канале украинских добровольцев "Третья Сила".

Прямо сейчас, в 182-й день 9-ти летней войны, которая тянется веками, выбаривается наша независимость. Выбаривается благодаря мужественным воинам, которые дают достойный отпор русским фашистам. ВСУ сдерживают настоящих убийц, насильников и мародеров, которые не знают, что такое честь. Наш враг не заслуживает жалости - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские воины продолжат уничтожать врага точечно и без сожаления, где бы он ни был.

Что известно о потерях врага в Украине

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 150 российских оккупантов. Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. В то же время общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 45 тыс. 700 человек.

Как УНИАН уже писал, командование ВС РФ продолжает сокращать свои воинские части из-за невозможности компенсировать потери среди личного состава.

Из-за потерь и невозможности объявить в России мобилизацию командование ВС РФ готовит еще 50 батальонов с добровольцами для отправки в Украину. Дешевле всех "оценили" бурятов - им будут платить меньше, чем жителям других регионов РФ.

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