Украинские бойцы сегодня в южных областях ликвидировали 14 оккупантов, 7 единиц бронированной и автотехники и склад боеприпасов.
Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.
"Противник продолжает обороняться, используя укрепленные позиции второго и третьего рубежей обороны. Скованный нашими контрнаступательними действиями, лишенный возможности активно противодействовать, применяет тактику контрбатарейной борьбы. Обстреливает наши позиции и мирные населенные пункты в тылу, чтобы создать впечатление своего присутствия даже на освобожденных территориях", - сказал он.
Так, на Николаевщине после вражеских обстрелов ночью по пригороду областного центра повреждена инфраструктура, в с. Лиманы загорелось поле пшеницы, в Первомайской общине сгорело несколько жилых домов.
Кроме того, в Херсонской области в результате плотных боев, в частности в населенных пунктах Бериславского и Каховского районов, уничтожены дома, убиты и ранены мирные жители, заминированы объекты инфраструктуры и берег реки. На этих территориях оккупанты продолжают мародерство и похищение местных жителей.
"Также получена информация о минировании берегов Молодежного пляжа в Херсоне. Ситуация с обеспечением медикаментами и вещами первоочередной потребности в заблокированных общинах Херсонщины остается критически тяжелой", - добавил спикер командования.
По словам Назарова, украинскими подразделениями с начала суток ликвидировано 14 оккупантов, а также 7 единиц бронированной и автомобильной техники и склад боеприпасов.
Ранее сообщалось, что наступательные силы Вооруженных сил Украины на юге страны сковывают силы врага.