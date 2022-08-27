Президент РФ уже подписал соответствующий указ.

Граждан Украины, которые находятся в Российской Федерации, пытаются "купить". Соответствующий указ о выплатах уже подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ размещен на российском Официальный портал правовой информации.

Украинцы, прибывшие в Россию после 18 февраля, могут получить следующие выплаты:

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ежемесячная пенсионная выплата - 10 тысяч рублей, а это чуть больше 6 тысяч гривень;

ежемесячная выплата инвалидам - 10 тысяч рублей;

доплата к пенсии или соцвыплате инвалидам I группы, детям инвалидам и пенсионерам старше 80 лет - 3 тысячи рублей, а это примерно 1 847 гривень;

ежемесячная выплата ветеранам ВОВ - 5 тысяч рублей – примерно 3 тысячи гривень;

разовая выплата беременным женщинам - 10 тысяч рублей;

разовая выплата при рождении ребенка - 20 тысяч рублей – примерно 12,3 тысячи гривень;

ежемесячная выплата на ребенка до 18 лет и на студента до 23 лет - 4 тысячи рублей – почти 2,5 тысячи гривень;

на усыновленного ребенка - 15 тысяч рублей – 9,2 тысячи гривень;

ежемесячная выплата родителю-одиночке на каждого ребенка - 10 тысяч рублей.

По данным ООН, в России могут находиться до 2 миллионов беженцев с оккупированных территорий Украины. Точные цифры узнать не могут, потому что армия РФ блокируют возможность выехать в подконтрольные Украине районы.

Как ранее сообщал УНИАН, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что с начала полномасштабного нападения России на Украину в ЕС выехали 7,5 миллиона украинских беженцев.

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