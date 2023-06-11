Сергей Кузан отметил, что контрнаступление можно считать успешным, если ВСУ выйдут к Азовскому морю.

Украинские военные проводят зондирование российской обороны перед началом контрнаступления. Освободительная операция ВСУ будет считаться успешной, если удастся выйти к Азовскому морю.

Военный эксперт Сергей Кузан в комментарии ВВС сообщил, что Украина готовится к контрнаступлению, нанося удары российским складам за линией фронта. При этом он отметил, что изменения на фронте стали заметны в начале недели, когда отряды легкобронированных украинских частей направились к российским укреплениям на юге Украины.

В то же время подрыв Каховской ГЭС сделал невозможной одну из военных операций Киева, которую ожидали захватчики. При этом к востоку от зоны наводнения бои продолжились с новой силой.

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"Не секрет, что одна из наших главных целей – перерезать сухопутный коридор, питающий всю южную группировку войск противника", – указал Кузан.

По его словам, контрнаступление будет считаться успешным, если Силы обороны прорвутся к Азовскому морю, поставив россиян в уязвимое положение, когда они будут полностью зависеть от поставок через Крым. В этом случае останется лишь разрушить Керченский мост.

"Это будет конец. Но не стоит рассчитывать, что это произойдет в ближайшее время. На это уйдут месяцы", – подытожил эксперт.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

8 июня издание The Washington Post сообщило, что украинская армия начала контрнаступление на Запорожском направлении. В свою очередь Минобороны Украины указало, что россиян вынудили перейти "к активной обороне".

При этом глава разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг заявил, что основной удар в контрнаступлении ВСУ пока не нанесен.

Также аналитик Шон Белл считает, что Киев, вероятно, захочет оттеснить силы России и добиться "устойчивого прогресса", а также попытаются пробить российскую оборону.

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