Силы обороны Украины готовят поле боя для серьезных контрнаступательных действий.

Украинская армия начала операцию "прощупывания" линии фронта на южном направлении перед большим контрнаступлением.

Об этом сообщил ведущий CNN Джим Шутто со ссылкой на два информированных источника в американской разведке.

"Украинские силы начали операции по "прощупыванию" на юге Украины, чтобы подготовить поле боя для серьезного украинского контрнаступления, сообщили мне два высокопоставленные американские чиновники, осведомленные о разведданные", - заявил Шутто в Twitter. Відео дня:

Как отмечает журналист, операции с "прощупывания" явлются стандартной военной практикой перед наступлением и включают ударные системы вооружения, командования и управления, склады боеприпасов и другие цели для подготовки поля боя к запланированному наступлению.

"По словам высокопоставленного американского чиновника, эти планы появились после того, как война России в Украине прошла шестимесячную отметку, а оценки США указывают на то, что Россия смогла развернуть на передовой меньше подразделений, чем предполагалось", - добавил он.

В США считают, что контрнаступление ВСУ на юге Украины будет включать наземные и воздушные операции.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 августа, в ОК "Юг" заявили, что враг отошел со своих позиций в Херсонской области.

"Группировка войск "Каховка" рапортует, что 109-й полк так называемой "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, бежали с поля боя", - говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно, что прорвано первую линию обороны россиян в Херсонской области.

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