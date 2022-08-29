Украинская армия начала операцию "прощупывания" линии фронта на южном направлении перед большим контрнаступлением.
Об этом сообщил ведущий CNN Джим Шутто со ссылкой на два информированных источника в американской разведке.
"Украинские силы начали операции по "прощупыванию" на юге Украины, чтобы подготовить поле боя для серьезного украинского контрнаступления, сообщили мне два высокопоставленные американские чиновники, осведомленные о разведданные", - заявил Шутто в Twitter.Відео дня:
Как отмечает журналист, операции с "прощупывания" явлются стандартной военной практикой перед наступлением и включают ударные системы вооружения, командования и управления, склады боеприпасов и другие цели для подготовки поля боя к запланированному наступлению.
"По словам высокопоставленного американского чиновника, эти планы появились после того, как война России в Украине прошла шестимесячную отметку, а оценки США указывают на то, что Россия смогла развернуть на передовой меньше подразделений, чем предполагалось", - добавил он.
В США считают, что контрнаступление ВСУ на юге Украины будет включать наземные и воздушные операции.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 августа, в ОК "Юг" заявили, что враг отошел со своих позиций в Херсонской области.
"Группировка войск "Каховка" рапортует, что 109-й полк так называемой "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, бежали с поля боя", - говорится в сообщении.
Впоследствии стало известно, что прорвано первую линию обороны россиян в Херсонской области.