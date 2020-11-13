В Минобороны подчеркивают, что такой статус сопровождается ограничением людей в гражданских правах.

Оккупанты хотят предоставить статус «иностранных граждан» украинцам на временно оккупированных территориях Донбасса, не имеющим российских паспортов.

Читайте такжеРоссия не в том положении, чтобы диктовать Украине условия - КравчукОб этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны со ссылкой на Главное управление разведки.

Отмечается, что российско-оккупационные администрации по распоряжению российских кураторов ускоряют принудительную паспортизацию населения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

«Оккупантами рассматривается вопрос введения ограничений гражданских прав для лиц, имеющих паспорт гражданина Украины, с предоставлением статуса «иностранного гражданина». В частности, предполагается лишить их «избирательного права», возможности заключать гражданско-правовые сделки, требующие нотариального удостоверения», - информирует Минобороны.

Также сообщается, что наличие российского паспорта является обязательным условием прохождения военной службы в соединениях и частях первого и второго армейских корпусов российско-оккупационных войск. Процесс оформления военнослужащими паспортов граждан РФ держится российским командованием на особом контроле.

«Кроме того, на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях осуществляется вербовка лиц с российским гражданством с целью комплектования так называемых «миротворческих» подразделений для выполнения задач в Нагорном Карабахе», - сообщили в Минобороны.

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Автор: Инна Андалицкая