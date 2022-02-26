Граждане Украины, которые сейчас находятся на территории этих стран и хотят вернуться домой, смогут въехать в Украину без препятствий.

Кабинет министров Украины принял решение о временном закрытии пунктов пропуска через государственную границу с Россией и Белорусью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время брифинга.

"Правительство приняло решение о временном закрытии пунктов пропуска через государственную границу с Россией и Белорусью", - сказал премьер.

По его словам, граждане Украины, которые сейчас находятся на территории этих стран и хотят вернуться домой смогут въехать в Украину без препятствий.

"Мы, конечно же, призываем вернуться домой. Докажите, что вы на стороне света", - подчеркнул глава правительства.